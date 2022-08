Waarom je Johnny de Mol maandag niet terugziet in HLF8

Maandagavond begint het derde seizoen van HLF8 op SBS6, maar de talkshow moet het zonder vaste presentator Johnny de Mol doen. De televisiemaker stopte in april met de presentatie nadat hij was beschuldigd van seksueel misbruik. Hélène Hendriks en Leonie ter Braak zitten voorlopig op zijn plek.

Door Lara Zevenberg

Begin april 2022 leek het nog alsof De Mol van geen wijken wilde weten, terwijl toen een artikel in HP/De Tijd verscheen waarin zijn ex-verloofde Shima Kaes in detail vertelde over drie incidenten waarbij de presentator geweld zou hebben gebruikt. In de uitzending van HLF8 reageerde De Mol zelfs op de verhalen.

"Voor mij zijn er wel leukere dagen geweest. Er is vandaag een publicatie verschenen waarin mijn ex mij er opnieuw van heeft beschuldigd dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd", zei De Mol. Hij zei dat het verhaal hem al tijden achtervolgde. "Maar met twee vingers in de lucht kan ik zeggen: er is niets van de beschuldigingen waar. Ik heb het allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake."

De uitzending leidde tot kritische reacties: het podium dat De Mol zichzelf gaf, was volgens velen te groot. Kaes schoof zelf niet aan bij een talkshow en kreeg ook niet de kans zich te verweren in HLF8.

Aangifte van seksueel misbruik tegen De Mol

Eind april besloot De Mol toch te stoppen met de presentatie, nadat hij door een andere vrouw was beschuldigd van seksueel misbruik. Net als Kaes heeft zij aangifte gedaan tegen de presentator. "Ik doe nu een stap opzij om aan mijn verdediging te werken, in de hoop en verwachting dat de waarheid boven tafel komt en dat ik gewoon weer verder kan met mijn werk."

In juni dacht Hendriks nog dat zij niet nodig zou zijn als invaller. In Vandaag Inside zei ze te verwachten dat De Mol zou terugkeren. "Dat gaat Johnny gewoon doen, naar mijn weten. Het is toch zijn programma?" Eind juli maakte SBS6 bekend dat Henriks en Ter Braak toch terugkeren. De Mol zal zijn werkzaamheden oppakken "zodra er meer duidelijkheid is in het proces".

De kijkcijfers van HLF8 kwakkelen al sinds de start in september 2021: gemiddeld kijken er zo'n 300.000 mensen naar de talkshow. Uitschieters waren er vooral bij afleveringen over schandalen. Zo keken op de avond van de BOOS-uitzending over The voice of Holland bijna 900.000 mensen. De Mol is de zoon van The Voice-bedenker John de Mol en het neefje van Linda de Mol, die een relatie had met de van seksueel wangedrag beschuldigde Jeroen Rietbergen.

Aanbevolen artikelen