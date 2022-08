Kwartfinalist De slimste mens speelt niet in de studio vanwege coronabesmetting

Cabaretier Jasper van Kuijk staat woensdagavond in de kwartfinale van De slimste mens, maar speelt niet mee in de studio. Vanwege een coronabesmetting in zijn familie moet hij thuisblijven, laten de makers van het spelprogramma weten via Instagram

"Tijdens de opnames is er bij Jasper in de familie iemand positief getest op corona", leggen de makers van De slimste mens uit. "Zelf is hij niet besmet geraakt, maar we nemen uiteraard geen risico's. Jasper is er vanavond dus bij via een scherm."