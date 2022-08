B&B Vol Liefde-deelnemers bedreigd, RTL vindt dat kijkers grens overschrijden

Astrid en Natasja hopen de liefde te vinden in dit seizoen B&B Vol Liefde, maar momenteel levert hun deelname ze vooral negativiteit op. De twee deelnemers hebben allebei via sociale media neprecensies ontvangen voor hun B&B's en Natasja schrijft zelfs te zijn bedreigd. RTL zegt tegen NU.nl de bedreigingen ten zeerste af te keuren en de deelnemers intensief te begeleiden in de loop van het seizoen.

Door Lara Zevenberg

Wekenlang krijgen de B&B-eigenaren potentiële liefdespartners over de vloer en op sociale media wordt door kijkers in die tijd heftig meegeleefd. Op Twitter, Facebook en Instagram geven fans hun ongezouten mening over het gedrag van de deelnemers, waarbij het er soms hard aan toegaat.

Natasja schrijft op Facebook dat ze ook veel lieve mails, telefoontjes en berichten heeft ontvangen. Toch is ze geschrokken van sommige andere reacties. "Helaas (ben ik) ook heel veel uitgescholden en zelfs bedreigd via deze kanalen. Dat is jammer en kan ik niet begrijpen."

De Franse B&B-eigenaar zegt de grens te trekken bij een neprecensie, geplaatst door een woedende kijker van het RTL-programma. Het B&B van Natasja krijgt één ster. "Omdat Natasja een ware narcist is die denkt een ander even als kleuter te kunnen behandelen... En Menno (een van de kandidaten, red.) is een vies tepelpiercing achterbaks mannetje."

Ook Astrid ontvangt neprecensies

Nu het seizoen op Videoland is afgelopen en deze week eindigt op lineaire televisie, laten de B&B-eigenaren steeds vaker van zich horen. Ook Astrid (foto), die in Oostenrijk een bed and breakfast runt, heeft zich uitgesproken over de soms stuitende reacties.

"Beste B&B kijkers. Jullie mogen van alles van mij vinden en denken te weten na het zien van de afleveringen van B&B Vol liefde. Maar om bewust en opzettelijk een slechte review op Google te plaatsen gaat wel héél ver", aldus Astrid, na een 2 sterren-recensie van iemand die nooit is langs geweest.

"De haatdragende berichten en bedreigingen die B&B-eigenaar Natasja en andere kandidaten op de sociale media-platformen ontvangen gaat alle perken te buiten", laat RTL weten in een reactie. Volgens de zender is het menselijk een mening te hebben over het programma, maar gaan meningen te ver als ze van dreigende aard zijn. "Dit keurt RTL ten zeerste af."

Aanbevolen artikelen