Jiskefet-makers gaan in cassatie in stickerzaak rond encyclopedie

Michiel Romeyn en Herman Koch, twee makers van de satirische serie Jiskefet, gaan in cassatie in de zogenoemde stickerzaak. Het gerechtshof Amsterdam besliste eind juni dat de Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht zonder dat met een sticker duidelijk wordt gemaakt dat de makers niet bij de samenstelling betrokken zijn.

Door onze entertainmentredactie

De advocaat van Romeyn en Koch laat dinsdag weten dat Jiskefet cassatie instelt, omdat de makers zich niet kunnen vinden in de beslissing van het hof. Eerder besloot een lagere rechtbank dat het boek niet zonder sticker verkocht mag worden.

Koch en Romeyn stapten in oktober vorig jaar naar de rechter, omdat zij inzage wilden in de Jiskefet Encyclopedie van uitgeverij Noblesse. Het boek was zonder hun medeweten tot stand gekomen. De rechter wees die inzage toe.

Daarna stapten de mannen opnieuw naar de rechter. Deze keer wilden zij dat het voor kopers duidelijk zou zijn dat zij niets met de totstandkoming van het boek te maken hebben gehad. Daarbij beriepen ze zich op het merkrecht. De rechter stelde Romeyn en Koch in het gelijk en oordeelde dat de uitgeverij alle boeken moet voorzien van een sticker met de tekst 'ongeautoriseerd'. Op de achterflap staat wel al vermeld dat het om een ongeautoriseerde uitgave gaat.

Maar het gerechtshof Amsterdam gaat hier niet in mee. Het hof stelt dat de titel van een individueel boek een onderdeel van het boek zelf is. De titel is volgens het hof niet een teken van onderscheid waarmee een uitgever duidelijk maakt dat het boek afkomstig zou zijn van Jiskefet. Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet BV.

Jiskefet is een satirisch en absurdistisch tv-programma dat in de jaren negentig en de beginjaren van deze eeuw op televisie te zien was. Het werd gemaakt door Romeyn, Koch en Kees Prins.

Aanbevolen artikelen