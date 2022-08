RTL gaat bewuster met gordelgebruik om na klacht van VVN over B&B Vol liefde

RTL gaat veilige routines in auto's duidelijker vastleggen in de productieprocessen. Dat laat een woordvoerder weten na een klacht van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over slordig weggedrag van kandidaten in RTL-programma's.

Door onze entertainmentredactie

"We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie", laat RTL weten. "Daarom zijn we ook scherp op veilig rijgedrag. We hadden er in deze gevallen beter op moeten letten. Daarom gaan we dit duidelijker vastleggen in onze productieprocessen."

"In populaire programma's als B&B Vol liefde en Kopen Zonder Kijken dragen kandidaten die tijdens een autorit gefilmd worden hun gordel niet op de juiste manier", zegt een woordvoerder van VVN. "Hun gordel zit onder hun oksel. Dat is niet de juiste manier."

Ook het smartphonegebruik in sommige programma's is VVN een doorn in het oog. "In bijvoorbeeld Ontvoerd rijden mensen met een smartphone aan hun oor geplakt", stelt de zegsman van VVN. "Dat is verboden."

De organisatie wil dat programma- en seriemakers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. "Uit alle onderzoeken blijkt dat goed voorbeeld goed doet volgen. Je moet mensen, zeker in goed bekeken programma's, duidelijk maken hoe ze zich achter het stuur en op de weg horen te gedragen."

In Amerikaanse films wordt al langere tijd bewust omgegaan met gordelgebruik op beeld. Brady, een organisatie die voor verantwoord wapengebruik in films pleit, zegt dat de filmwereld kan bijdragen aan positieve culturele veranderingen. De organisatie noemt gordelgebruik, roken, tienerzwangerschappen en gelijkwaardigheid binnen relaties als voorbeelden.

