Zomergasten met Raven van Dorst trekt 662.000 kijkers

De Zomergasten-aflevering met Raven van Dorst trok zondagavond 662.000 kijkers. Het programma waarin Janine Abbring drie uur lang met iemand over tv-fragmenten praat, staat daarmee in de top vijf van best bekeken uitzendingen van zondag.

Door onze entertainmentredactie

Het is daarmee de op één na best bekeken aflevering van Zomergasten van dit seizoen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Alleen het gesprek met ondernemer Derk Sauer trok meer kijkers (685.000). Het gesprek met filosoof en dichter Lieke Marsman is vooralsnog de minst bekeken aflevering van deze reeks (365.000 kijkers). In de laatste uitzending van dit seizoen spreekt Abbring met psycholoog Bessel van der Kolk over zijn favoriete tv-fragmenten.

In Zomergasten vertelde Van Dorst hoe hen merkte dat hen intersekse is. Pas na een bezoek aan de gynaecoloog kwam de presentator erachter wat hun al die jaren niet verteld was.

Top vijf van zondag 21 augustus 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.763.000 kijkers

2. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.503.000 kijkers

3. Floortje naar het einde van de wereld (NPO1) - 859.000 kijkers

4. Postcode Loterij Eén Tegen 50 (RTL 4) - 670.000 kijkers

5. Zomergasten (NPO2) - 662.000 kijkers

