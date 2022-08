946.000 kijkers voor eerste Vuelta-etappe in Utrecht

De eerste etappe van de wielerwedstrijd Vuelta a España heeft vrijdagavond zo'n 946.000 mensen naar NPO1 getrokken. De ploegentijdrit, die werd verreden in Utrecht, was daarmee goed voor de vierde plaats op de lijst met de best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De Domstad staat deze week drie dagen in het teken van de wielerronde. Nadat de ploegen er donderdag feestelijk gepresenteerd waren, was het vrijdag tijd voor de ploegentijdrit dwars door de stad.

Zaterdag gaat de tweede etappe van start in Den Bosch en wordt er opnieuw in Utrecht gefinisht. Na de start van de Tour de France in 2015 en een etappe van de Giro d'Italia in 2010 is Utrecht nu de enige stad ter wereld waar de drie grootste wielerrondes langs zijn gekomen.

De eerste positie op de kijkcijferlijst van vrijdagavond is voor De slimste mens. Daar keken 1.539.000 mensen naar. Op de tweede en derde plek van de top 25 zijn het NOS Journaal van 20.00 uur (1.284.000) en dat van 18.00 uur te vinden (1.039.000).

Op RTL 4 keken de meeste mensen vrijdag naar het RTL Nieuws van 19.30 uur (915.000) en bij SBS6 trok Vandaag Inside met 728.000 de meeste kijkers. Op dezelfde zender was de deelname van Nick & Simon aan de muzikale spelshow I Want Your Song goed voor 296.000 kijkers en de 24e plek op de lijst.

