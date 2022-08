Dit is de winnaar van All Stars-seizoen De slimste mens

De winnaar van het extra seizoen van De slimste mens is Marieke van de Zilver, politiek verslaggeefster van RTL. Dat betekent dat zij de kennisquiz van KRO-NCRV voor de tweede keer heeft gewonnen.

Ter ere van de twintigste reeks van De slimste mens werd een speciale All Stars-reeks met oud-finalisten gemaakt die op NPO Start te zien is. Van de Zilver, die in 2020 al won, streed in de finale tegen Owen Schumacher, Frank Heinen en Peter Hein van Mulligen. In eerdere afleveringen vielen onder anderen Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte en Klaas Dijkhoff af.