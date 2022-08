Man die Ewout Genemans met dood bedreigde hoeft niet meer de cel in

De 29-jarige Maikel W. heeft een celstraf van twintig dagen gekregen omdat hij tv-maker Ewout Genemans heeft bedreigd. Tien dagen daarvan zijn voorwaardelijk en het voorarrest wordt er nog afgetrokken. "Dat betekent dat hij niet de cel in hoeft", laat een woordvoerder weten.

Genemans en zijn team waren in mei bezig met opnames voor Bureau Arnhem. Ze filmden hoe een dronken man door de politie werd ingerekend. De arrestant was duidelijk niet gediend van die opnames. "Die kanker-Ewout met zijn camera gaat net zo eindigen als Peter R. de Vries", zou hij hebben gezegd.

"Dit zijn geen loze woorden", vertelt de officier van justitie volgens het AD . "Journalisten krijgen tegenwoordig vaak te maken met bedreigingen. Zij moeten in vrijheid hun werk doen. Persvrijheid is essentieel voor onze rechtsstaat. Dat de naam van Peter R. de Vries erbij wordt gehaald, is zeer stuitend en respectloos. Zijn dood heeft de samenleving enorm geschokt."

Genemans was donderdag niet aanwezig bij de zitting. Ook de verdachte was niet aanwezig in de rechtszaal. Het is niet bekend of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.