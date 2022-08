LINDA.-chef over delen borstenshoot met man: 'Verhaal uit verband getrokken'

Rianne Meijer, chef redactie bij LINDA., heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan door een tweet van haar man. Uit dat bericht bleek dat zij foto's van de borstenshoot van LINDA. voor publicatie had doorgestuurd naar haar man. Meijer laat in een verklaring weten dat het om al door de modellen goedgekeurde foto's ging.

Door onze entertainmentredactie

De commotie ontstond nadat Thijs Wolters, de echtgenoot van Meijer, in inmiddels verwijderde tweets had geschreven dat hij foto's van de LINDA.-shoot had ontvangen via WhatsApp. Hij schreef dat hij blij werd van "goed geslaagde tettenfoto's". Op Twitter vroeg men zich hardop af of Meijer zonder toestemming van de modellen foto's van de shoot had gedeeld met haar man.

Bovendien lag de nadruk bij de LINDA.-special juist op de normalisering van blote borsten, zonder ze te seksualiseren. De berichten van Wolters schoten daarom veel mensen in het verkeerde keelgat.

"Vooropgesteld: het was een superdom, puberaal en niet-chic tweetje van mijn man", begint Meijer haar verklaring. Ze legt uit dat ze haar echtgenoot wel vaker delen van een productie stuurt als ze er trots op is. "Dat zijn dus foto's die al zijn goedgekeurd door degenen die erop staan en in de pagina's zijn gezet zoals die uiteindelijk in het blad komen", benadrukt ze.

"Het verhaal wordt nu zo uit zijn verband getrokken dat ik er toch op wil reageren. Ik ben heel trots op dit nummer en de boodschap. En ik hoop dat we het daar ook nog over kunnen hebben", aldus Meijer.

Ook kritiek op borstenspecial vanwege gebrek aan diversiteit

Het nummer van de LINDA. veroorzaakte woensdag ook ophef vanwege een gebrek aan diversiteit. De cover, waarop bekende vrouwen poseren met hun handen op hun borsten, zou een te eenzijdig beeld van vrouwenlichamen laten zien. Geraldine Kemper, die zelf poseerde voor het nummer, liet op Instagram weten dat ze ook baalt van het gebrek aan diversiteit.

Hoofdredacteur Karin Swerink vertelde woensdag op NPO Radio 1 dat de redactie "heel veel vrouwen met verschillende maten gevraagd heeft voor de covershoot, maar geen invloed heeft op wie ja zegt".

