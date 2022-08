Massa Is Kassa nog niet uitgesloten bij Televizier-Ring, organisatie wacht zaak af

Massa Is Kassa, de realityserie van Peter Gillis, behoort tot de laatste 25 programma's die dit jaar kans maken op de Gouden Televizier-Ring. Terwijl de realityster ertoe oproept op hem te stemmen, is het nog de vraag of hij kan meedingen. Het programma wordt voorlopig niet uitgesloten, maar de rechtszaak rond de aanklacht van mishandeling aan het adres van Gillis kan wel gevolgen hebben, laat Jeroen de Goeij van Televizier aan NU.nl weten.

Door Michiel Vos

Televizier volgt de zaak, waarin Gillis ervan wordt verdacht zijn vriendin Nicol Kremers te hebben mishandeld, op de voet. "Op dit moment wachten wij de rechtszaak af, want dan zal meer duidelijk worden. We weten natuurlijk hoe het OM erover denkt, maar dat alleen is in onze maatschappij onvoldoende om veroordeeld te worden. Dat is echt aan de rechtbank, om aan de verhalen waarde te geven."

De Goeij legt uit dat Massa Is Kassa op de stemlijst is terechtgekomen dankzij een topvijfnotering in een eerdere kwalificatieronde. Door stemmen van het publiek is het programma dus bij de laatste 25 terechtgekomen.

De Goeij benadrukt dat bepaald gedrag, dat niet bij Televizier of de Gouden Televizier-Ring past, of een veroordeling zeker kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de verkiezing.

Ondertussen vraagt Gillis zijn volgers op Instagram om op zijn programma te stemmen voor de Gouden Televizier-Ring. De realityster en vakantieparkeigenaar ligt onder vuur sinds het nieuws dat hij in mei een nacht in de cel moest doorbrengen vanwege een voorval in de privésfeer.

Eerst ontkende hij het incident volledig. Toen later bleek dat hij voor de rechter moest verschijnen, kwam hij terug op zijn verklaring. De volgende stap in de zaak is dat zijn vriendin als getuige gehoord wordt. Dit zal waarschijnlijk in september gebeuren.

De Gouden Televizier-Ring wordt op donderdag 6 oktober uitgereikt.

