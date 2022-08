BOOS en Humberto maken kans op nieuwe Televizier-Ster Impact

Hofman is genomineerd vanwege zijn online uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Ook het gesprek met Jaimie Vaes in Khalid & Sophie is een kanshebber. Vaes vertelde in de talkshow over haar persoonlijke ervaringen met haar ex Lil Kleine. De organisatie laat weten dat ze zo het probleem van huiselijk geweld onder de aandacht bracht bij een grote groep kijkers