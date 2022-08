Tineke de Nooij geniet van terugkeer op radio: 'Ik heb dit gemist'

Tineke de Nooij vond het erg leuk om voor het eerst sinds haar afscheid begin dit jaar weer een eigen radioprogramma te maken. "Het was als vanouds. Oh, ik heb genoten", zegt De Nooij in gesprek met het ANP.

Door onze nieuwsredactie

De Nooij nam eigenlijk in januari afscheid op de radio in een extra lange uitzending van haar TinekeShow voor Omroep MAX op NPO Radio 5. Maar in juni vertelde ze tijdens een speciale thema-uitzending op Veronica dat ze zich verveelde. Zendermanager Rob Stenders, die ook bij de uitzending aanwezig was, bood haar direct zendtijd aan.

Het 81-jarige radio-icoon is vanaf dit weekend iedere zaterdag- en zondagavond weer met een eigen programma op Radio Veronica te horen. Vanwege het tijdstip, van 23.00 uur tot 00.00 uur, worden de uitzendingen van tevoren opgenomen.

De Nooij vindt het heerlijk dat ze weer een paar uur per week radio kan maken. "Het brengt weer een beetje reuring in de tent. Dat heb ik absoluut gemist", zegt ze. "Het contact met collega's, iets leuks met z'n allen ondernemen. Een leuke uitzending maken, daar heb je toch een paar mensen voor nodig. Ik wil gewoon de mensen om me heen die ook radio maken."

'Dit is pure nostalgie'

Op zaterdag besteedt De Nooij vooral aandacht aan Nederlandse popmuzikanten, zondag is "eigenlijk van alles", vertelt ze. In de eerste uitzending koos ze bijvoorbeeld voor het nummer The Right Thing van Lo van Gorp. "Dat is een van de beste zangers van Nederland", aldus De Nooij.

De Nooij maakte in 1962 vanaf het Radio Veronica-schip haar debuut als presentator van het dagelijkse programma Koffietijd. "Het is pure nostalgie als ik dat logo zie. En om nou op m'n oude dag toch weer te eindigen met een foto onder dat logo, dat is wel leuk."

Aanbevolen artikelen