Beste Zangers begint met 875.000 kijkers minder sterk dan eerdere seizoenen

De eerste aflevering van het vijftiende seizoen van Beste Zangers heeft donderdag 875.000 kijkers naar NPO1 getrokken. Het was daarmee het op vijf na best bekeken programma van de dag. In voorgaande jaren beleefde het AVROTROS-programma een betere start.

Door onze entertainmentredactie

De eerste aflevering van het vorige seizoen was nog goed voor 1,1 miljoen kijkers. In het jaar ervoor keken 1,33 miljoen mensen naar de eerste uitzending van het programma, waarin artiesten elkaars nummers vertolken.

Claudia de Breij, Sarita Lorena, Roxeanne Hazes, Blanks, Nielson, Ferdi Bolland en Jaap Reesema zijn de deelnemers in het vijftiende seizoen. In de eerste aflevering stond de muziek van André Hazes centraal.

Beste Zangers moet het voorlopig afleggen tegen het nieuwe seizoen van Denkend aan Holland. De tweede aflevering van het Omroep MAX-programma waarin André van Duin en Janny van der Heijden door het land reizen, trok bijna 1,2 miljoen kijkers.

De dagtopvijf van donderdag 11 augustus 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.479.000 kijkers

2. De slimste mens (NPO2) - 1.246.000 kijkers

3. Denkend aan Holland (NPO1) - 1.178.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 932.000 kijkers

5. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 930.000 kijkers

