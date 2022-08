Nooit een zweetsnor in het journaal: zo blijven televisieverslaggevers fris

In de stromende regen, de vrieskou en nu de zinderende hitte: televisieverslaggevers staan dag in, dag uit het weer te trotseren. Dat er geen zweetsnor of klotsende oksels in beeld te zien zijn, vergt best wat voorbereiding van de journalisten, vertellen ze aan NU.nl.

Door Lara Zevenberg

Waar hun collega-presentatoren in een comfortabele studio staan met airconditioning en een make-upartiest die in de gaten houdt of het er allemaal nog netjes uitziet, moeten verslaggevers er zelf voor zorgen dat hun uiterlijk niet afleidt van het verhaal. Want dat willen ze: aan het einde van het item moet je niet denken aan iemands haar, make-up of kleding, maar aan het verhaal dat ze net hebben gebracht.

Lonneke Haveman is verslaggever bij Editie NL en is normaal gesproken niet zo van een dikke laag make-up. Maar als de temperaturen zo hoog oplopen als op deze dagen, heeft ze toch poeder mee. "Je moet wel, anders glimt je voorhoofd, je wangen of je neus. Alle verslaggevers hebben dat bij zich, ook de mannen. Het leidt ontzettend af van je verhaal als de zon gereflecteerd staat op je voorhoofd."

Ook Hart van Nederland-verslaggever Charlotte Nijs heeft blot powder bij zich, maar ook papiertjes waarmee ze een eventuele zweetsnor weg kan deppen. "Je staat soms een hele tijd in de brandende zon, op plekken waar geen schaduw te bekennen is. Als je dan niet in de gaten houdt of het er allemaal netjes uitziet, denken de mensen toch: wat heeft zij nou gedaan?"

Altijd extra kleding mee

Waar Nijs op het Binnenhof te vinden is, reist Haveman door heel Nederland om uiteenlopende items te maken. Zo stond ze eens op de heetste plek van het land op de heetste dag ooit gemeten. Om die reden heeft ze altijd een extra set kleding mee. Bij een verhaal waar iets meer lichtheid in zit, hoeft ze geen colbert aan van haar baas. Maar bij de rechtbank vindt ze het zelf wel prettig.

"In tegenstelling tot mijn mannelijke collega's, waarbij dat toch lastiger is, heb ik ook de optie soms een lichter zomerjurkje aan te trekken of een blouse met korte mouwen. Maar een extra set kleding omdat ik bang ben voor zweetplekken heb ik gelukkig nog nooit nodig gehad."

"O, ik wel", lacht Nijs. De politiek verslaggever heeft altijd meerdere sets bij zich voor het geval ze iets over zich heen laat vallen of er zweetplekken ontstaan.

"En zelfs dan heb ik weleens gehad dat ik niks meer bij me had wat er echt nog netjes uitzag. Dan vraag ik de cameraman gewoon wat in te zoomen, haha. Zie je alleen mijn schouders: weg zijn de zweetplekken. En als ik er juist een beetje moe uitzie, vraag ik de cameraman het frame lekker groot te pakken. Dan zie je het niet zo."

Niet even snel make-up bijwerken

Nog gauw even make-up bijwerken of deppen met een doekje als de liveverbinding al gestart is, doen de twee liever niet. Nijs: "Hoe vaak heb je op televisie gezien dat een verslaggever nog even naar zijn of haar notities kijkt, of nog iets gebaart naar de cameraman? Ik wil dat voorkomen, dus twee minuten voordat ik echt in beeld moet, ga ik staan. Je weet nooit hoe het loopt."

En dan nog, alle voorbereiding ten spijt, kan het misgaan. "Toen Femke Halsema werd beëdigd als burgemeester, had ik een staart in mijn haar gedaan om niet zo'n lap in mijn nek te hebben", vertelt Nijs. "Heerlijk, dacht ik. Tot ik het item terugkreeg nadat ik appjes bleef krijgen van vrienden: die staart werd het hele item lang door de wind opgeblazen en stak daardoor horizontaal uit mijn hoofd. Ja ach, die dingen gebeuren."

