Rose Bertram en Harry Piekema doen mee aan Expeditie Robinson

Rose Bertram, Harry Piekema en Kirsten Westrik doen mee aan Expeditie Robinson. RTL maakte donderdag de eerste namen van het nieuwe seizoen bekend.

De andere kandidaten worden in de loop van donderdag bekendgemaakt. Kijkers kunnen de Belgische Rose Bertram kennen als model, influencer en de ex-vriendin van oud-voetballer Gregory van der Wiel. Harry Piekema kreeg vooral bekendheid door zijn hoofdrol in de Albert Heijn-reclames.

Radio-dj Kai Merckx maakte donderdagochtend in zijn ochtendshow bekend dat Qmusic-nieuwslezeres en presentatrice Westrik ook meedoet aan het programma.

De zus van Merel Westrik is sinds kort samen met Merckx te horen in de ochtendshow. Ze is ook bekend van het RTL 5-programma 112 Vandaag.