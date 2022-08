Marion Pauw en Niek Roozen naast Harry Piekema in Expeditie Robinson

Marion Pauw, Ferry Weertman, Iliass Ojja en Niek Roozen doen ook mee aan het nieuwe seizoen Expeditie Robinson, maakt NU.nl donderdag bekend. Rose Bertram, Harry Piekema en Kirsten Westrik werden eerder al aangekondigd.

Pauw is auteur en scenarist. Ze schreef onder andere de bestsellers Daglicht, Zondaarskind en Hemelen. Weertman is zwemmer en de partner van Ranomi Kromowidjojo. Ojja speelde in Mocro Maffia en Shouf Shouf Habibi en deed recent mee aan de Videoland-versie van De Verraders. Roozen speelde in de Misfits-films.