Radiopartijen in hoger beroep tegen veiling FM-frequenties

Meerdere spelers op de Nederlandse radiomarkt gaan in hoger beroep tegen het besluit van de rechter over herverdeling van de landelijke FM-frequenties. Talpa, RadioCorp en BNR zijn het er niet mee eens dat de eerder toegezegde noodverlenging van de FM-frequenties door de rechter van tafel is geveegd. Dat laten ze woensdag weten aan het ANP.

De rechter haalde in juli een streep door het plan van de vorige minister van Economische Zaken om de huidige zendvergunningen, die op 31 augustus aflopen, met drie jaar te verlengen. Dat besluit was genomen om de radiostations tijd te geven om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd.

Radiostation KINK, dat nu niet over een FM-frequentie beschikt, spande daarop een rechtszaak aan. Het station had twijfels bij die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter stelde het station daarop in het gelijk.

De huidige minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, maakte dinsdag bekend niet in hoger beroep te gaan tegen het besluit. Ze liet weten nog komend najaar met een voorstel te komen voor een herverdeling van de landelijke FM-frequenties door middel van een veiling.

Talpa laat weten "teleurgesteld" te zijn in het besluit van de minister en daarom zelf in beroep te gaan. "Wij zijn het niet eens met de uitspraak en zien voldoende aanknopingspunten voor een succesvol hoger beroep", zegt een woordvoerder van Talpa, waar onder meer Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica onder vallen.

Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, laat net als Talpa weten "genoeg aanknopingspunten" te zien voor een succesvol hoger beroep. RadioCorp, waar SLAM! en 100% NL onder vallen, laat weten in hoger beroep te gaan, maar wil hier verder geen commentaar op geven.

