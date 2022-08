Anita Witzier en Edson Da Graça helpen mensen aan date in nieuw programma

Anita Witzier presenteert vanaf 21 augustus samen met Edson Da Graça het nieuwe programma Festival van de Liefde. In de show van KRO-NCRV gaan ze op verschillende plekken in Nederland op zoek naar liefdesverhalen en helpen ze mensen aan een date.

Naast dat ze gesprekken over de liefde voeren, helpen Witzier en Da Graça elke aflevering een vrijgezelle inwoner van de plaats aan een leuke date. In de eerste aflevering is het duo in Rotterdam en later reizen ze nog naar Lelystad, Voerendaal, Zwolle en Anna Paulowna.