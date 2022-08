Televizier wil zich niet mengen in discussie over genderneutrale prijzen

Televizier kondigde dinsdag tussen neus en lippen door aan dat de prijzen voor beste presentator en beste presentatrice dit jaar worden samengevoegd. Daarmee wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe prijs: de Televizier-Ster Impact. Jeroen de Goeij van Televizier zegt tegen NU.nl dat iedereen kan meedoen bij de prijzen, maar dat er geen behoefte is onderdeel te worden van maatschappelijke discussie hierover.

Door Michiel Vos

Met het besluit om prijzen voor mannen en vrouwen niet meer apart uit te reiken, volgt de Gouden Televizier-Ring awardshows als de Grammy's en de Brit Awards.

Ook de Nederlandse Gouden Kalveren deden dit al eerder. Toen het Nederlands Film Festival vorig jaar aankondigde de acteerprijzen "genderinclusief" te willen maken, stuitte dit op behoorlijk wat weerstand, ook van acteurs.

De Goeij zegt niet op dezelfde manier als de Gouden Kalveren de confrontatie te willen zoeken. "We hebben niet de behoefte om onderdeel te worden van de maatschappelijke discussie die gaat over het al dan niet genderneutraal maken van awardshows."

Voor Televizier was de voornaamste reden voor het samenvoegen van de categorieën om er met de komst van de Impact-award niet nog een prijs bij te krijgen. Volgens De Goeij is de procedure voor de stemmers met zeven categorieën al lang zat. "We willen onze stemmers niet een nog grotere opdracht geven", licht hij toe.

'Iedereen moet zich thuis voelen'

Daarnaast was eerder het samenvoegen van de acteurscategorie al goed bevallen. Sinds 2016 wordt er een Televizier-Ster voor de beste acteerprestaties uitgereikt. De eerste twee jaar kregen mannen en vrouwen die afzonderlijk, maar sinds 2018 gezamenlijk. Sindsdien zijn er pas twee mannen genomineerd en werd de prijs elk jaar gewonnen door een vrouw, waarvan drie keer door Elise Schaap.

De Goeij is dan ook niet bang dat presentatrices het onderspit zullen delven door de wijziging. Hij hoopt vooral dat de Televizier-prijzen niet voorspelbaar worden. "Als er jaar in, jaar uit alleen maar mannen of juist vrouwen winnen, is dat jammer voor de afwisseling."

Televizier let er bij het samenstellen van de longlist, op basis waarvan het publiek later stemt, op dat er sprake is van diversiteit. Niet alleen op basis van gender, maar ook op bijvoorbeeld leeftijd en omroep waarvoor de kanshebbers werken.

Op de vraag of Televizier de wijziging ook heeft doorgevoerd om televisiemakers als Raven van Dorst, die zich niet als man of vrouw identificeert, een kans te geven op de prijs, antwoordt De Goeij bevestigend. "Uiteindelijk willen we natuurlijk gastvrij zijn voor alle kandidaten en kijkers. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij de Gouden Televizier-Ring."

