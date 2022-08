Televizier-Ring stopt met onderscheid tussen presentator en presentatrice

Het Gouden Televizier-Ring Gala gaat deels op de schop. De categorieën voor beste presentator en presentatrice worden samengevoegd tot één prijs. Ook wordt er tijdens de komende editie een nieuwe award, de Televizier-Ster Impact, in het leven geroepen. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

De Impact-prijs is voor een tv-programma dat in het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de Nederlandse samenleving. "Televisie is een onmisbare bron van vermaak en informatie", zegt Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van de Gouden Televizier-Ring-verkiezing.