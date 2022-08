Teruggekeerde talkshow VTBL begint met slechts 126.000 kijkers

De eerste uitzending van de teruggekeerde talkshow VTBL trok maandagavond gemiddeld 126.000 kijkers. Daarmee haalde de uitzending de top 25 van best bekeken programma's niet. Maandag zei analist Theo Janssen nog tegen Televizier dat de talkshow nu meer te bieden heeft.

VTBL was in 2019 al te zien. Toen was Humberto Tan de presentator. Vanwege tegenvallende kijkcijfers werd het programma destijds na vier maanden van de buis gehaald.