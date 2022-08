Rob Goossens na 'verklappen' finaleplek De slimste mens: 'Kon iedereen weten'

Rob Goossens vindt niet dat hij door te verklappen dat hij later deze maand in de finaleweek van De slimste mens te zien is, een code heeft gebroken. In het NPO Radio 1-programma De Perstribune zegt de entertainmentdeskundige zondag dat het een "kwestie van wiskunde" is en dat iedereen dat uit had kunnen rekenen.

Door onze nieuwsredactie

"Ik heb er niks over gehoord van de redactie, maar ik denk dat ze het niet leuk hebben gevonden dat ik heb gezegd dat ik in de finaleweek zit", vertelt Goossens aan presentator Margreet Reijntjes.

Vervolgens stelt hij dat de oplettende kijker echter ook niet anders had kunnen concluderen. "Ze kijken eerst naar het aantal gespeelde afleveringen, dan naar het aantal gewonnen afleveringen en dan naar het totale aantal verzamelde punten. Ik had er zeven gespeeld en vijf gewonnen, wat dusdanig hoog was dat het onmogelijk was dat er op het moment dat ik eruit ging meer dan drie mensen nog beter zouden scoren."

Met vijf plekken in de finale had de mediajournalist dan ook geen zin om zich tot aan de finaleweek van de domme te houden. "Ik vind het moeilijk dat er dingen niet echt zijn die mensen thuis wel als echt beschouwen", legt hij uit. "Ik snap dat je het spelplezier niet moet bederven, maar los daarvan vind ik dat we er ook niet te spastisch over moeten doen."

Hoewel de opnames van de finaleweek er inmiddels op zitten, hoeven fans van het populaire tv-spelletje met Philip Freriks niet bang te zijn dat Goossens ook de winnaar zal verklappen. "Zeker niet. Dat zou de code schenden. Als ik daarvoor geëxecuteerd zou worden, dan zou ik dat volkomen begrijpen", grapt hij.

De finaleweek van De slimste mens is te zien vanaf 22 augustus.

