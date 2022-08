Braziliaanse politie pakt weer vijf verdachten op voor moord op Britse journalist

De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf verdachten gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse medereiziger, de overheidsmedewerker Bruno Pereira. Het korps vermoedt dat het vijftal geholpen heeft om de lichamen te verstoppen.

Door onze nieuwsredactie

Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren in juni samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud, maar raakten vermist.

In totaal zitten nu acht personen vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op het tweetal. Een van hen, Amarildo Costa de Oliveira, geldt als hoofdverdachte in de zaak. Drie van de nieuwe verdachten zouden familieleden van hem zijn, meldt de politie in een verklaring.

Volgens de Braziliaanse federale politie is Phillips gedood nadat het tweetal een foto had gemaakt van de boot waarop de verdachten voeren. "Op deze manier kon hij hen later niet identificeren", aldus een woordvoerder van de Braziliaanse federale politiedienst.

De groep was illegaal aan het vissen in het gebied. Pereira zou om die reden al vaker ruzie hebben gehad met hoofdverdachte Costa de Oliveira, omdat hij lokale patrouilles in het reservaat organiseerde.

