Braziliaanse politie pakt nog vijf verdachten op voor moord op Britse journalist

De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse overheidsmedewerker Bruno Pereira. Het korps vermoedt dat het vijftal geholpen heeft om de lichamen te verstoppen.

Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren in juni samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud, maar raakten vermist.