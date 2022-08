Marieke Elsinga wordt tijdens zwangerschapsverlof niet vervangen op de radio

Marieke Elsinga zal niet worden vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof later dit jaar. De radio-dj is nu nog dagelijks te horen in de ochtendshow, maar Qmusic denkt dat het huidige team van Mattie & Marieke haar afwezigheid voldoende kan opvangen. Dat laat het radiostation desgevraagd aan NU.nl weten.

Door onze entertainmentredactie

Het is nog onduidelijk wanneer Elsinga precies met zwangerschapsverlof gaat. Qmusic laat in gesprek met NU.nl weten het niet te zullen aankondigen. Elsinga maakte in juni bekend dat zij en haar partner Sander hun eerste kind verwachten. De radio-dj krijgt een zoon.

In februari 2020 maakte Elsinga bekend een relatie te hebben met Sander. De twee wonen samen in Amsterdam.

Naast Mattie Valk en Marieke Elsinga zijn ook Tom de Graaf, Joe Stam en nieuwslezer Anne-Marie Rozing elke werkdag te horen bij de ochtendshow van Qmusic. Deze vier mensen draaiden de show al eerder een paar weken zonder Elsinga, toen zij vrijaf had om rust te nemen.

Volgens programmadirecteur Roland Snoeijer hebben zij toen laten zien dat ze de show zonder Elsinga prima aankunnen. "Dus we hebben niet het gevoel dat we er tijdelijk iemand bij moeten zetten. Als er één vriend tijdelijk niet is, vangt de rest van de groep het op."

Aanbevolen artikelen