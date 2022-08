'Nieuwe' Married At First Sight is zonder Carlo, maar met (veel) meer drama

Intriges, koppels die vreemdgaan en diners die eindigen in echtelijke ruzies: de Australische en Britse versies van Married At First Sight zijn een stuk heftiger dan de versie die wij kennen van de Nederlandse televisie. De makers van het populaire datingprogramma willen deze smeuïge variant ook in ons land brengen, en dus is vanaf 22 augustus Married At First Sight - Match or Mistake te zien. Wat is anders in deze spin-off?

Door Danja Koeleman

De basis blijft hetzelfde: twee personen ontmoeten elkaar voor het eerst voor het altaar. Ze trouwen, zonder elkaar eerder gezien of gesproken te hebben. Pas daarna leren ze elkaar kennen en komen ze erachter of de experts goed werk hebben geleverd.

Waar in de vorige seizoenen Carlo Boszhard aanwezig was om de kandidaten te introduceren en de koppels bij te staan tijdens hun huwelijk en de slotceremonie, is er nu geen presentator te zien. Wel is er een grotere rol voor de experts. Gedragsbioloog Patrick, seksuoloog Steven, matchmaker en psycholoog Lotte en (relatie)coach Marianne verzamelen alle gegevens van de kandidaten en maken (in hun ogen) de meest perfecte match. Ook keren ze later nog meerdere malen terug.

Net als in de 'gewone' Married At First Sight (MAFS) volgt daarna het huwelijksfeest en een vakantie naar het buitenland. Maar waar de koppels eerder alleen op elkaar aangewezen waren, gaan nu álle deelnemende stellen naar dezelfde zonnige bestemming. Daar ontmoeten ze elkaar, waardoor er gelijk vriendschappen kunnen ontstaan - maar ook ongemakkelijke situaties.

Het buitenlandse succes van Married At First Sight MAFS is van oorsprong een Deens format. In Denemarken ging het programma in 2013 in première.

Inmiddels zijn er al tientallen internationale versies gemaakt. In Nederland startte het programma in 2016, toen nog met Peter van der Vorst als presentator. Datzelfde jaar begonnen onze zuiderburen met Blind Getrouwd.

In Australië waren de eerste drie seizoenen zoals het format dat we kennen in Nederland. In de vierde reeks werden de 'dinner parties' geïntroduceerd en hadden de koppels onderling meer interactie. De makers brachten later meer twists in het programma, zoals twee tweelingen die aan elkaar werden gekoppeld en een kandidate die niet de liefde vond, maar in een volgend seizoen wéér meedeed. Na het succes van het nieuwe format in Australië, werd de versie ook in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. En nu dus ook in Nederland.

Wie het programma goed kent, weet dat er na de vakantie wordt samengewoond. Normaal gesproken is dat een paar dagen in de huizen van deelnemers, dit keer nemen alle stellen hun intrek in hetzelfde appartementencomplex. De deelnemers zitten dus niet veilig in hun eigen bubbel, maar komen regelmatig ook andere koppels tegen. En dan kan het zomaar zijn dat ze een andere man of vrouw een stuk interessanter vinden dan hun eigen kersverse partner.

Ook nieuw: de themaweken waarbij elk koppel opdrachten moet vervullen die gelinkt zijn aan het desbetreffende thema. Ze moeten activiteiten ondernemen en daarnaast vinden de befaamde dinner parties plaats. Tijdens deze etentjes borrelen en dineren de stellen samen en de hierbij genuttigde alcohol maakt de tongen (soms iets te letterlijk) los.

In de 'gewone' MAFS blijven de stellen in principe bij elkaar tot een paar weken na het samenwonen. Tijdens de slotceremonie mogen de koppels vertellen of ze getrouwd willen blijven. In de spin-off krijgen deelnemers al eerder de kans om aan te geven of ze hun huwelijk zien zitten. Tijdens zogenoemde stay or leave ceremonies gaan de stellen in gesprek met de experts en mogen alle deelnemers aangegeven of ze willen blijven of liever vertrekken. Kiezen ze voor dat laatste, dan moeten ze hun huwelijk nog een tweede kans geven en krijgen ze specifieke opdrachten om hun situatie te verbeteren. Pas bij twee 'leaves', verspreid over twee ceremonies, mag het koppel het programma verlaten.

Married At First Sight - Match or Mistake is vanaf 22 augustus iedere maandag tot en met woensdag te zien bij Videoland. De eerste drie afleveringen zijn maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus ook bij RTL 4 te zien.

