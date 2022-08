1,4 miljoen mensen kijken naar eerste aflevering Denkend aan Holland

Ongeveer 1,4 miljoen mensen keken donderdagavond naar de eerste aflevering van Denkend aan Holland. Het NPO1-programma, waarin Janny van der Heijden en André van Duin door Nederland varen, staat daarmee op de derde plek op de lijst van de best bekeken programma's.

In de eerste aflevering voeren de 75-jarige Van Duin en de 67-jarige Van der Heijden van Leiden naar Katwijk aan Zee. Later doen ze onder meer Middelburg, Amsterdam en Volendam aan. Het vorige seizoen van Denkend aan Holland werd wekelijks door ruim een miljoen mensen bekeken.

Het best bekeken RTL-programma was het RTL Nieuws van 19.30 uur (887.000 kijkers). Voor SBS6 was dat Shownieuws, met 410.000 kijkers.