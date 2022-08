Streamingdiensten HBO Max en Discovery+ vanaf volgend zomer samen verder

Entertainmentbedrijf Warner Bros. Discovery gaat zijn twee streamingdiensten HBO Max en Discovery+ samenvoegen. Dat wil het fusiebedrijf, dat ontstond door het samenvoegen van de entertainmenttak van AT&T en mediabedrijf Discovery Networks, volgend jaar zomer gaan doen in de Verenigde Staten. Daarna volgen andere landen. Tegelijkertijd denkt de onderneming aan een gratis versie van zijn streamingdienst met reclames net als branchegenoot Netflix.

Voordat de samenvoeging van de twee diensten een feit is, zal in beide diensten gedeelde content van de andere dienst te zien zijn, zei directeur JB Perrette van de streamingtak van Warner Bros. Discovery.

Die diensten zullen na dit jaar ook steeds minder verlies opleveren. In 2025 rekent Perrette op een bedrijfswinst van 1 miljard dollar (omgerekend 976 miljoen euro) wereldwijd. Dan wil het entertainmentbedrijf ook 130 miljoen abonnees van zijn streamingdiensten hebben.

Nu zijn er 92,1 miljoen abonnees. Maar daar tellen ook klanten bij mee die bijvoorbeeld de betaalkanalen van HBO afnemen. Het fusiebedrijf laat weten dat er in het afgelopen kwartaal volgens de nieuwe methode 1,7 miljoen abonnees bijkwamen. Met films als The Batman en series als The Flight Attendant en Barry trok HBO kijkers, terwijl Discovery goede zaken deed met TLC-serie 90 Day Fiancé.