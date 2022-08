Journalisten van persbureau Reuters in VS staken voor beter loon

Journalisten van persbureau Reuters in de Verenigde Staten gaan donderdag 24 uur lang staken uit onvrede over hun salaris. Het is de eerste keer in decennia dat er een staking plaatsvindt bij Reuters.

Door onze entertainmentredactie

De verslaggevers stellen dat de jaarlijkse loonsverhoging van 1 procent ondermaats is gezien de hoge inflatie. Mediabedrijf Thomson Reuters stelde deze verhoging eerder in een nieuwe driejarige cao voor.

De stakers vinden dat het bedrijf niet in goed vertrouwen heeft gehandeld bij het cao-voorstel en dat ze oneerlijk worden behandeld.

De staking wordt georganiseerd door de journalistenvakbond Communications Workers of America's NewsGuild. Volgens de bond doet ongeveer 90 procent van de driehonderd Reuters-leden mee aan de actie.

Een van de journalisten die bij de vakbond aangesloten zijn, zegt dat er meer werd gevraagd van de Reuters-werknemers toen de coronapandemie uitbrak. Daar is niets tegenover gezet, terwijl dat wel was verwacht. Reuters zegt volledig toegewijd te zijn aan de loononderhandelingen met NewsGuild.

NewsGuild heeft de afgelopen tijd vaker acties gehouden vanwege onvrede over arbeidsvoorwaarden, bij onder andere de krant Miami Herald en de nieuwswebsite BuzzFeed.

