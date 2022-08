Gillis-realityserie op 6 september van start, maar Talpa zwijgt over vervolg

Een nieuwe reeks van Massa is Kassa staat voor dinsdag 6 september op de planning bij SBS, maar Talpa en producent Concept Street willen niet ingaan op de vraag van NU.nl of de uitzendingen daadwerkelijk doorgaan. Vakantieparkondernemer Peter Gillis, om wie de serie draait, is onlangs opgepakt wegens vermeende mishandeling van zijn vriendin.

Door Danja Koeleman

De producent en zender willen eerst de zitting afwachten waarin Gillis' vriendin Nicol Kremers een verklaring moet afleggen. De datum van die zitting is nog niet bekend. Gillis, die zijn vriendin zou hebben mishandeld en hiervoor is aangehouden, hoort tijdens een andere zitting op 12 augustus waar hij precies van verdacht wordt.

De ondernemer bevestigde dinsdag dat hij inderdaad in mei is aangehouden, hoewel hij dit eerder nog ontkende.

Talpa liet dinsdag aan Shownieuws weten "de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten" te houden. De situatie heeft vooralsnog geen gevolgen voor de samenwerking met de familie Gillis. "Pas als Nicol later deze maand een verklaring aflegt bij de rechter-commissaris weten we meer. Laten we vooral voorzichtig zijn met oordelen tot de feiten duidelijk zijn."

De zendergroep wil niet verder op de vraag van NU.nl ingaan en laat het bij deze verklaring. Concept Street, de producent van Massa is Kassa, verwijst naar de zender en geeft dus ook geen uitsluitsel.

Eerder bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) dat op 29 mei een zestigjarige man is aangehouden wegens mishandeling op het vakantiepark Prinsenmeer. Gillis is eigenaar van dat park in het Noord-Brabantse Ommel. Een vrouw van onbekende leeftijd zou het slachtoffer zijn. Verder wilde het OM er niets over kwijt. Gillis en zijn vriendin ontkenden tot dinsdag alle betrokkenheid.

