Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende verlaten 3FM voor Radio Veronica

Radio Veronica heeft Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn binnengehaald als nieuwe dj's bij de zender. De twee waren tot voor kort te horen bij NPO 3FM en hadden in de nieuwe programmering van de zender, die in september van start gaat, weer een plek gekregen. Toch kondigen ze dinsdag hun overstap aan.

Hoogendoorn en Van der Lende zijn vanaf 3 oktober te horen op Radio Veronica. Hoogendoorn gaat daar van maandag tot en met donderdag in de vroege avond een programma presenteren. Van der Lende zal op vrijdagavond te horen zijn. De exacte tijden en inhoud van de programma's worden later bekendgemaakt.

"Veronica voelt als een groep muziekvrienden op een rokerige zolderkamer, omringd door duizenden platen en cd's. En als er één Sander over de dam is, volgen er meer", zegt Hoogendoorn, verwijzend naar collega Sander Lantinga die eerder dit jaar ook bij Radio Veronica aan de slag ging. Van der Lende laat weten "ontiegelijk blij" te zijn om zich weer met live muziek bezig te kunnen houden op de vrijdagavond.

"Met Sander en Frank verwelkomen we weer twee absolute muziekjunkies in het inmiddels zeer rijke palet aan presentatoren van Radio Veronica", aldus Rob Stenders, zendermanager bij Radio Veronica.

In juli kondigde NPO 3FM aan dat Van der Lende, die sinds 2014 op 3FM te horen was, naar de vroege avond zou doorschuiven. Hoogendoorn, die al ruim tien jaar voor 3FM werkte, zou op zijn beurt een middagprogramma gaan maken.

"De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg", laat NPO 3FM-manager Menno de Boer weten in een reactie aan NU.nl. "Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht." De zender maakt binnenkort meer bekend over hoe ze de gaten in de programmering gaan opvullen.