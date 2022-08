Yvonne Coldeweijer maakt juicepodcast met journalist Mark Koster

Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juicekanaal Life of Yvonne, gaat samen met journalist Mark Koster een podcast maken. De eerste aflevering van De Juice Show is vanaf woensdag te horen via Podimo.

Door: onze entertainmentredactie

"Tadaaaa! Samen met journalist en goede vriend Mark Koster lanceer ik morgen onze nieuwe podcast: De Juice Show", schrijft Coldeweijer dinsdag op Instagram. De podcast zal iedere woensdag om 16.00 uur worden uitgebracht.

Coldeweijer is vooral bekend van de roddels die ze deelt op haar juicekanaal. Zo bracht ze onder meer een video naar buiten waaruit bleek dat Lil Kleine zijn verloofde Jaimie Vaes mishandelde. Ook bracht ze al eerste het nieuws dat Glennis Grace zich zou hebben misdragen in een supermarkt.

Koster is onder meer chef online bij het tijdschrift Quote. Ook schreef hij een boek over de familie De Mol.

Aanbevolen artikelen