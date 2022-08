Chateau Meiland-producent: 'Boulevard tapte waarschijnlijk geluid van bruiloft af'

RTL Boulevard tapte "zeer waarschijnlijk" geluid af bij het maken van opnames van de bruiloft van Maxime Meiland en Leroy Molkenboer, zegt een woordvoerder van Chateau Meiland-producent Vincent TV tegen NU.nl. De maker van de realityshow bevestigt dit nieuws na berichten van Yvonne Coldeweijer, die op haar juicekanaal schreef dat Boulevard zich "schandalig had gedragen".

Door: Danja Koeleman

Het team van Boulevard was zaterdag aanwezig bij de bruiloft van Meiland en Molkenboer en zond in de uitzending beelden van de ceremonie uit.

Volgens Coldeweijer filmde de ploeg van het entertainmentprogramma van een afstand en tapte ze geluid af van collega's van Vincent TV, die ook bij het huwelijk aanwezig waren om opnames te maken voor de SBS-realityserie Chateau Meiland. Hierdoor kon Boulevard helder geluid bij de gemaakte beelden uitzenden. Bovendien waren de beelden van de bruiloft eerder op RTL te zien dan op SBS, de zender waarop Chateau Meiland wordt uitgezonden.

Boulevard was niet uitgenodigd

Vincent TV onderzoekt momenteel of dit inderdaad is gebeurd. Volgens een woordvoerder is het "zeer waarschijnlijk". "Boulevard was niet uitgenodigd en stond op een afstand van 25 meter. Toch hadden ze in de uitzending loepzuiver geluid van de ceremonie. Het is technisch gezien heel knap dat je dat voor elkaar krijgt."

"Als dit inderdaad gebeurd is, is dat op zijn zachtst gezegd afkeurenswaardig gedrag", vervolgt Vincent TV. "Als je elkaar illegaal aftapt, wordt een code geschonden en gaan we in overleg met Talpa (eigenaar van SBS, red.) om te kijken of en wat we hieraan willen doen."

RTL Boulevard laat in een reactie aan NU.nl weten dat het "journalistiek" verslag heeft gedaan van de huwelijksceremonie. "De aanwezigheid van de ploeg van RTL Boulevard is in goede harmonie verlopen. Er is geen sprake van enige onrechtmatigheid."

