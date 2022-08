Nieuw seizoen Familiediner gaat van start met 782.000 kijkers

De start van het nieuwe seizoen van Het Familiediner op NPO1 is maandag gezien door 782.000 mensen. Het EO-programma, waarin Bert van Leeuwen familieruzies probeert op te lossen, was daarmee een van de best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Door: onze entertainmentredactie

De slimste mens wist de hoogste kijkcijfers te behalen. De quiz trok maandag bijna 1,5 miljoen kijkers. Op NPO1 was MAX vakantieman goed voor 1,1 miljoen kijkers.

RTL 4 deed goede zaken met B&B Vol liefde, waar 852.000 mensen naar keken. Kopen Zonder Kijken trok 626.000 kijkers en in de vooravond was de quiz Ik Weet Er Alles Van goed voor 754.000 belangstellenden.

SBS6 bleef qua cijfers achter: op primetime kwam de zender niet boven de 225.000 kijkers voor Boeren, Bijbels en Beauties uit. Ook een herhaling van Chateau Meiland (211.000) had relatief weinig bekijks.

Top vijf van maandag 1 augustus 1. De slimste mens (NPO2) - 1.482.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.460.000 kijkers

3. MAX vakantieman (NPO1) - 1.117.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 941.000 kijkers

5. Een huis vol (NPO1) - 857.000 kijkers

