KRO-NCRV en NVJ veroordelen 'hoernalisten'-uitspraak van FVD-Kamerlid

Omroep KRO-NCRV en de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) veroordelen een uitspraak van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen waarin hij een journalist van het programma Pointer uitmaakt voor 'hoernalist'.

Door: onze nieuwsredsactie

Van Houwelingen noemde een journalist van Pointer "een van onze velen door de staat betaalde hoernalisten".

"Dit raakt niet alleen de onafhankelijke journalistiek, waar we in ons land zuinig op moeten zijn, maar ook onze democratie", zegt directievoorzitter Peter Kuipers van de KRO-NCRV over de reactie van Van Houwelingen. "In wat voor land leven we als dit zomaar getolereerd wordt? Ik hoop dat andere politieke partijen hier ferm afstand van nemen."

Het KRO-NCRV-programma publiceerde vrijdagochtend een artikel over Rebel News, een nieuwsplatform dat naar eigen zeggen "de andere kant" van het nieuws belicht. In het artikel van Pointer werd beschreven hoe het Canadese Rebel News "sensationele verhalen" brengt en "probeert de boerenprotesten in Nederland naar een internationaal platform te tillen".

Het FVD-Kamerlid reageerde op een tweet van de Canadese Rebel News-oprichter Ezra Levant. Levant deelde mailuitwisseling tussen hem en de KRO-NCRV-journalist, en zei dat "een overheidsjournalist uit Nederland heeft de opdracht gekregen om de berichtgeving op Farmerrebellion.com onderuit te halen".

'Ongefundeerde en ronduit kwetsende uitlatingen'

Ook de NVJ spreekt zich uit tegen de opmerking van Van Houwelingen. De vereniging zegt dat het FVD-Kamerlid zich moet "onthouden van dit soort ongefundeerde en ronduit kwetsende uitlatingen".

"Het is sowieso zijn ambt onwaardig. En het zorgt er mede voor dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om hun vak ongehinderd uit te oefenen. Juist in een democratie, waar de heer Van Houwelingen deel van uitmaakt als volksvertegenwoordiger, is dat ontoelaatbaar", aldus de NVJ.

Aanbevolen artikelen