Australiërs kijken massaal naar laatste uitzending Australische soap Neighbours

De soapserie Neighbours is succesvol afgesloten. Vrijdag werd na 37 jaar de allerlaatste aflevering uitgezonden en die heeft in thuisland Australië 1,2 miljoen kijkers getrokken, meldt Variety . In 2009 was het voor het laatst dat een uitzending zo goed werd bekeken.

Door: onze entertainmentredactie

De score van ruim 1 miljoen kijkers was vele malen hoger dan gebruikelijk. In de laatste week lagen de kijkcijfers tussen de 139.000 en 163.000 kijkers. In Melbourne, waar de serie zich afspeelt, zaten de meeste fans voor de televisie.

Neighbours sloot vrijdag af met een extra lange aflevering van 90 minuten. De serie was na bijna 9000 afleveringen gedwongen de stekker eruit te trekken omdat de Britse zender Channel 5, de belangrijkste geldschieter, zich terug had getrokken. De Australische producent kon geen nieuwe geldschieter vinden.

De soap begon in 1985 en betekende door de jaren heen de doorbraak van grote sterren als Jason Donovan, Kylie Minogue, Guy Pearce en Margot Robbie. Zij waren allemaal te zien in de slotaflevering. Ook onder anderen Natalie Imbruglia, Delta Goodrem en Holly Valance speelden in Neighbours.

