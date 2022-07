Voetbalpraatprogramma VTBL keert terug met Frank Evenblij

Voetbalprogramma VTBL keert op 8 augustus terug bij RTL 7. Het tweewekelijkse programma wordt gepresenteerd door Frank Evenblij en Simon Zijlemans, maakt producent Blue Circle donderdag bekend.

Het programma was eerder in 2019 te zien en werd toen gepresenteerd door Humberto Tan. Zes maanden later werd het weer van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers.

In juni werd al bekend dat RTL werkte aan een nieuw praatprogramma over voetbal. In de uitzendingen zijn onder meer beelden te zien van de Champions League, waarvan RTL in augustus 2021 de uitzendrechten verwierf.