Bedreigingen van Talpa-medewerkers volgens directeur aan de orde van de dag

Bedreigingen van Talpa-werknemers, onder wie presentatoren, zijn "aan de orde van de dag". Dat zei directeur televisie Paul Römer van het bedrijf donderdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

"Wat wij doen bij ons bedrijf als er bedreigingen binnenkomen die wij serieus vinden of die naar voelen, dan gaan we gewoon naar de politie." Talpa maakt er dan melding van, stelt de directeur. Andere maatregelen betreffen de beveiliging. Volgens Römer is het beter daar niet over uit te weiden.