HBO brengt in augustus Game of Thrones-podcast uit

Game of Thrones krijgt een eigen podcast. The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon wordt in augustus door HBO gelanceerd.

Door: onze entertainmentredactie

De podcast is toegankelijk voor zowel trouwe fans van de fantasyserie als mensen die de show net hebben ontdekt, zo stelt de streamingdienst. De afleveringen bevatten interviews met de cast, crew en fans van de serie.

Speciale gasten in het eerste seizoen zijn onder anderen schrijver George R.R. Martin en acteurs Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen) en Steve Toussaint (Corlys Velaryon). De eerste aflevering komt op 3 augustus online.

