Branko Eijssen volgt omstreden oud-directeur Peter Elbers op bij L1

Branko Eijssen is de nieuwe directeur van omroep L1. Hij is de opvolger van Peter Elbers, die in juni vorig jaar op non-actief werd gesteld.

Door: onze entertainmentredactie

Nadat het personeel het vertrek van oud-directeur Elbers had geëist, werd Harro Coumans als interim-directeur aangesteld. De 44-jarige Eijssen uit Maastricht is de definitieve vervanger van Elbers.

Er was al lang onenigheid tussen het personeel van de regionale omroep en Elbers. Elbers wilde onder meer verborgen camera's op de redactievloer installeren. Ook wilde hij bij "zwaarwegende redenen" vertrouwelijke mails van journalisten, leden van de ondernemingsraad en de bedrijfsarts kunnen inzien.

Eijssen is nu nog hoofd marketing en communicatie bij een industrieel bedrijf. Diana Monissen, voorzitter van de raad van commissarissen, noemt hem de kandidaat die L1 op dit moment nodig heeft: "Hij is open, verbindend en benaderbaar en tevens een stevige gesprekspartner met visie, enthousiasme en kennis van zaken." Eijssen gaat op 5 september bij de regionale zender aan de slag.

