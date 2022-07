Masmeijer wil weer op televisie, maar de omroepen staan niet te springen

Frank Masmeijer is weer op vrije voeten nu hem gratie is verleend. Hij wil zijn presentatiewerk hervatten, vertelde hij eerder, maar een televisiecarrière lijkt niet voor hem in het verschiet te liggen. Meerdere omroepen laten aan NU.nl weten dat ze er niet direct voor openstaan.

Door: Danja Koeleman

"We lezen de ambitie van Frank Masmeijer terug te willen keren naar de televisie en wensen hem succes daarbij", antwoordt KRO-NCRV op de vraag van NU.nl of de zender openstaat voor een eventuele samenwerking. De zestigjarige Masmeijer was in het verleden werkzaam voor NCRV (dat later werd samengevoegd met KRO).

"Vooralsnog niet", laat Talpa (SBS, Veronica en Net5) weten. RTL geeft een antwoord van soortgelijke strekking. De zender werkte nooit eerder samen met Masmeijer. "We zien daar nu geen reden toe." Omroep MAX laat weten dat een samenwerking "niet aan de orde" is.

De oud-presentator vertelde in 2015 in De Telegraaf dat hij wel weer voor de televisie aan de slag zou willen gaan. "Als alles achter de rug is? Dan hoop ik dat er een tv-zender is die het aandurft om te zeggen: die Masmeijer vroeger, zo slecht was dat niet. En dat ik op een dag weer een mooi programma krijg dat oude tijden doet herleven!"

Reden voor gratie niet bekend

Masmeijer werd in 2014 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een cokesmokkelzaak in Antwerpen. De presentator werd in 2019, toen hij al enkele jaren vastzat, in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel. Eind 2021 werd hij van een gevangenis in België overgebracht naar Nieuwegein, waar hij de rest van zijn straf zou uitzitten.

Vorige week werd bekend dat Masmeijer zijn cel anderhalf jaar eerder mag verlaten dan gepland. De oud-presentator diende een gratieverzoek in en dat werd goedgekeurd door minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming.

De reden voor de gratie is niet bekendgemaakt. "Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie", liet Masmeijers oud-advocaat Geert-Jan Knoops weten.

Masmeijer maakte in 1985 zijn debuut als presentator bij de NCRV. Hij was het gezicht van familieprogramma's als de Holidayshow en Dinges. In 1994 werd Masmeijer ontslagen door de omroep, omdat hij niet meer zou passen in de programmering. Daarna maakte de presentator nog wat programma's voor de Duitse omroep WDR en werkte hij voor Sport 7 van John de Mol.

