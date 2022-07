Vervalsing en misleiding: waarom het Diana-interview (weer) in het nieuws is

Er is weer veel te doen rond Martin Bashir, de BBC-journalist die grote bekendheid verwierf na zijn onthullende interview met prinses Diana in 1995. Hij zou Earl Spencer, de broer van Diana, met opzet hebben misleid om zo een sologesprek met de Britse prinses af te dwingen. Spencer wil dat de politie hier (weer) achteraan gaat. Wat heeft Bashir gedaan? En waarom is dit interview zo veelbesproken?

Door: Danja Koeleman

Bashir was 27 jaar geleden de eerste journalist die prinses Diana uitgebreid sprak. Hoewel hij op dat moment vrij onbekend was, groeide zijn status na het interview voor het programma Panorama en ging hij onder meer in de Verenigde Staten aan de slag.

In het interview was de prinses bijzonder openhartig. Diana vertelde hierin over onder meer Charles' ontrouw, haar eetstoornis en haar eigen affaire. Meer dan twintig miljoen Britten keken naar de uitzending en wereldwijd werd er over het interview gesproken en geschreven. Hoewel Diana en Charles toen al uit elkaar waren, werd de scheiding niet lang daarna officieel.

Kort na de BBC-uitzending werden er vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop Bashir de prinses ertoe zou hebben overgehaald om mee te werken aan het openhartige gesprek. Een werknemer van de BBC beweerde namelijk dat Bashir hem vroeg om bankafschriften te vervalsen, om het te laten voorkomen alsof contactpersonen van het Britse hof waren omgekocht. Hij werd bovendien ontslagen.

In de verklaringen werd ten onrechte beweerd dat twee hovelingen door de veiligheidsdiensten werden betaald voor informatie over Diana en prins Charles. Earl Spencer, de broer van de prinses die haar interviewverzoeken beoordeelde, werd ook door deze documenten misleid. Hierdoor zou Diana eerder geneigd zijn geweest om voor de camera's van Panaroma te verschijnen en haar verhaal te vertellen.

De BBC deed onderzoek naar het interview. Er werden toen excuses aangeboden voor de valse bankafschriften, maar de conclusie luidde dat de afschriften niet zijn gebruikt om het interview met Diana af te dwingen.

Martin Bashir kreeg een BAFTA voor zijn veelbesproken interview met prinses Diana.

In 2020 - 25 jaar na het interview - wilde Spencer nieuw licht op deze zaak werpen. De broer van prinses Diana meent namelijk dat de afschriften wel degelijk zijn gebruikt om haar voor de camera's te krijgen. Spencer overhandigde de BBC daarom een dossier met bewijsmateriaal. Hij vroeg de omroep om nieuw onderzoek te doen, wat de omroep toezegde.

De BBC deed vervolgens maandenlang onderzoek naar de tactieken die Bashir zou hebben gebruikt om de prinses te strikken. In het rapport kwamen "duidelijke tekortkomingen" aan de kant van Bashir en de omroep naar voren: "Hoewel uit het rapport blijkt dat Diana graag geïnterviewd wilde worden, is het duidelijk dat de manier waarop het interview tot stand kwam niet in overeenstemming is met wat ons publiek van ons mag verwachten."

In een verklaring zegt Bashir spijt te hebben van het vervalsen van de documenten. Desondanks is hij "ongelooflijk trots" op het interview. "Die bankafschriften hadden helemaal geen invloed op de persoonlijke beslissing van prinses Diana om te worden geïnterviewd", meent de journalist. De politie liet weten geen strafrechtelijk onderzoek naar Bashir in te stellen, nadat Spencer hiertoe een verzoek had ingediend.

Zelfs William en Harry, de zoons van Diana en Charles, spraken zich fel uit over de BBC. Volgens Wiliam creëerde het interview een onjuist narratief en verslechterde het de relatie tussen zijn ouders. Hij legt de schuld hiervan niet alleen bij BBC-journalist Bashir, maar ook bij de bazen van de omroep.

2:09 Afspelen knop Prins William over BBC-rapport: 'De leugens zijn zorgwekkend'

Bashir zou niet alleen bankafschriften hebben vervalst, maar ook valse informatie hebben verspreid over een vermeende affaire die prins Charles had met de vroegere kinderjuf van William en Harry. De BBC-journalist vertelde aan de broer van Diana dat kinderjuf Tiggy Legge-Bourke een affaire had met Charles. Op die manier wilde hij Diana strikken voor het interview. Legge-Bourke stapte naar de rechter en de BBC erkende dat de berichten over de affaire "volledig ongegrond waren". De omroep betaalde haar een schadevergoeding.

Spencer wil zijn strijd tegen de BBC en Bashir nog steeds niet opgeven. In een open brief, gepubliceerd door The Mail on Sunday, laat hij weten dat hij woedend is om wat zijn zus is aangedaan. Hij zegt dat het auto-ongeluk waarbij Diana om het leven kwam een gevolg is van het interview. Na het BBC-gesprek in 1995 ontstond er een mediastorm. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat de auto waarin Diana zat achterna werd gezeten door paparazzi.

Nogmaals verzoekt Spencer de politie om het onderzoek uit te voeren, zodat Bashir - die inmiddels niet meer bij de BBC werkt - strafrechtelijk kan worden vervolgd. "Alleen de politie heeft de macht om dit vreselijke schandaal tot op de bodem uit te zoeken. Het schandaal dat ervoor heeft gezorgd dat mijn zus zich nog kwetsbaarder en nog meer alleen voelde."

"Bashir vertelde mij over onbetaalde facturen, spionage en misleiding, maar al die tijd was ik degene die werd misleid, zodat hij mijn zus kon spreken."

