ESPN zendt wedstrijd om Johan Cruijff Schaal ook live via TikTok uit

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV is zaterdag niet alleen live te zien op tv-zender ESPN, maar ook via TikTok en YouTube. Volgens ESPN wordt voor het eerst in Nederland live een voetbalwedstrijd via TikTok uitgezonden.

Door: onze entertainmentredactie

De zender stuurt een extra cameraploeg naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, die de wedstrijd in het verticale beeldformaat 9:16 filmt. Kijkers kunnen zo Ajax-PSV op hun mobiele telefoon volgen via TikTok.

Het experiment wordt gebruikt om "een nieuwe groep fans op hun favoriete medium met live voetbal in contact te brengen", zegt ESPN-directeur Rob Labree.

"De afgelopen jaren is het online bereik van ESPN enorm toegenomen en met name TikTok groeit exponentieel. We ontmoeten daar inmiddels meer dan een half miljoen voetbalfans die naast de afstandsbediening ook een telefoon in de hand hebben. We zijn erg benieuwd of het uitzenden van de Johan Cruijff Schaal op deze manier in de smaak valt."

De traditionele openingswedstrijd van het voetbalseizoen tussen de landskampioen (Ajax) en de bekerwinnaar (PSV) begint om 20.00 uur. De voorbeschouwing op tv op ESPN start een uur eerder.

Aanbevolen artikelen