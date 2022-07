MAX Ombudsman begint proefproces tegen Schiphol vanwege recente problemen

De MAX Ombudsman begint een proefproces tegen Schiphol vanwege de recente problemen op de luchthaven. Dat werd maandagavond bekendgemaakt in de uitzending van MAX vakantieman op NPO1, waar ruim 1,1 miljoen mensen naar keken.

In dat geval lijden de reizigers vaak ook financiële schade. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de kosten van een huurauto of een pakketreis niet terug. Het is volgens MAX vakantieman onduidelijk op wie deze schade te verhalen is. Daarom heeft het programma het proefproces aangespannen. Gedupeerden kunnen zich melden bij het televisieprogramma.