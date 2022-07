Nieuw seizoen Expeditie Robinson wordt op maandag uitgezonden

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson wordt niet op zondagavond, maar op maandagavond uitgezonden. Het nieuwe seizoen moest eigenlijk op zondag 28 augustus beginnen, maar dat is nu 29 augustus geworden, meldt RTL maandag.

Vorig seizoen was Expeditie Robinson nog tweemaal per week te zien: op donderdag en zondag. In 2019 werd de survivalshow uitgezonden op zondag en daarvoor stond Expeditie Robinson standaard op donderdag in de tv-gidsen.