Jort Kelder overtrad geen regels met bemiddeling tussen cameraman en Baudet

Jort Kelder heeft geen regels overtreden toen hij een cameraman aan een baan hielp bij de promotiecampagne van Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Dat stelt het Commissariaat voor de Media (CvdM) maandag na een onderzoek. Ook de omroepen AVROTROS en WNL waar Kelder voor werkt, zijn niet de fout in gegaan.

Het CvdM startte het onderzoek een jaar geleden toen Kelder ervan werd verdacht mee te hebben geholpen aan campagnefilmpjes voor Forum voor Democratie. De zaak kwam aan het licht nadat partijleider Thierry Baudet in een podcast Kelder bedankte voor zijn steun. Het blijkt dat Kelder alleen een oud-medewerker van het programma Hoe heurt het eigenlijk? in contact bracht met Baudet. Deze zou de politicus gaan volgen tijdens zijn voorbereidingen voor de eerste verkiezingen waar zijn partij aan meedeed.

Het CvdM zegt dat er wel vraagtekens zijn te plaatsen "of ook naar de geest van de wet is gehandeld". Publieke media-instellingen hebben volgens de mediawaakhond namelijk "een ruime zorgplicht om redactionele onafhankelijkheid te waarborgen", maar hier wordt volgens het onderzoek maar minimaal invulling aan gegeven. Het Commissariaat stelt dat dit ook voor andere omroepen geldt en noemt dit "zorgelijk en een duidelijk punt van aandacht voor de toekomst".

Kelder is tevreden dat het Commissariaat heeft geconcludeerd dat hij geen regels heeft overtreden. Hij laat aan ANP weten dat het "terugblikkend wellicht wat onhandig moge zijn geweest", om te bemiddelen tussen de cameraman en Baudet. "Maar mijn bemoeienis was minimaal en kwam voort uit een goed hart. Belangrijker: er is geen dubbeltje publiek geld in het geding geweest."