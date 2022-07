Een huis vol keert terug: deze gezinnen worden deze zomer gevolgd

Een huis vol is al ruim tien jaar een kijkcijferhit. Een nieuwe reeks van de realityserie, waarin het dagelijks leven van grote gezinnen wordt gevolgd, gaat dinsdagavond van start. Welke families doen dit keer mee?

Nieuw is de familie Zeldenrust uit het Brabantse Werkendam. De namen van alle gezinsleden beginnen met de letter J. Moeder Jantina en vader Jozua en hun acht kinderen worden dan ook wel de 10 J's genoemd. Jozua werkt in de binnenvaart en is niet vaak thuis. Maar tijdens de vakantie wordt hij vaak vergezeld door zijn gezin. Ze zien het schip dan ook wel als hun tweede thuis.

Een van de bekendste families uit de realityserie zijn de 'Buddenbruckjes' uit Heerlen, die inmiddels in Duitsland wonen. Ze worden al sinds 2017 gevolgd voor Een huis vol. Moeder Thalia en vader Rob zijn ouders van maar liefst elf kinderen, van wie er negen nog thuis wonen. Ook is er inmiddels een kleinkind geboren. In dit seizoen gaat Thalia na 25 jaar weer verder met haar kappersopleiding en is ze 's avonds van huis. Aan haar echtgenoot de taak om in de avonduren alleen voor de kinderen te zorgen.