Zomergasten met Humberto Tan te gast trapt af met 526.000 kijkers

Het nieuwe seizoen van Zomergasten is zondagavond afgetrapt met 526.000 kijkers. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dit is een betere start dan de afgelopen twee jaar, toen de eerste uitzending van de reeks minder dan 400.000 mensen trok.

Zomergasten staat op de negende plek van best bekeken programma's van de zondagavond. In de eerste aflevering was Humberto Tan te gast. Hij vertelde dat hij zich minder zelfverzekerd voelt sinds hij in 2018 gedwongen afscheid moest nemen van zijn talkshow RTL Late Night.