Schrijver en journalist Rinus Ferdinandusse (90) overleden

Schrijver en journalist Rinus Ferdinandusse is zaterdag op 90-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat laten zijn echtgenote en dochters weten aan persbureau ANP.

In 1969 werd Ferdinandusse hoofdredacteur van opinieweekblad Vrij Nederland, waar hij tot aan zijn pensioen in 1996 heeft gewerkt. Ook was hij van 2002 tot 2014 voorzitter van de jury van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen.